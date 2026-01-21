DAX 24.890 +0,0%ESt50 5.941 -0,1%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.024 +1,4%Euro 1,1841 -0,4%Öl 65,81 -0,7%Gold 5.072 +1,8%
Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen
Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen
Stabilus Aktie

Stabilus Aktien-Sparplan
18,52 EUR -0,14 EUR -0,75 %
STU
Marktkap. 455,47 Mio. EUR

KGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
WKN STAB1L

ISIN DE000STAB1L8

JP Morgan Chase & Co.

Stabilus SE Overweight

14:16 Uhr
Stabilus SE Overweight
Stabilus SE
18,52 EUR -0,14 EUR -0,75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen von 37 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Bericht des Auto- und Industriezulieferers zum ersten Geschäftsquartal habe er seine Jahresprognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) um 11 beziehungsweise 22 Prozent gesenkt, schrieb Akshat Kacker am Montag. Er verwies auf reduzierte organische Wachstumsannahmen sowie den zunehmenden Preisdruck in China. Dazu hätten die Margen in Nordamerika enttäuscht. Das Unternehmen sollte aber von Wachstumstreibern im Auto- und Industriebereich profitieren, sobald der Marktdruck nachlasse. Dank Kostensenkungen dürften auch die Margen 2026 die Talsohle erreichen./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stabilus Overweight

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,62 €		 Abst. Kursziel*:
61,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,99%
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

14:16 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Stabilus Buy Warburg Research
08.12.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

