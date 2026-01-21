Stabilus Aktie
Marktkap. 455,47 Mio. EURKGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen von 37 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Bericht des Auto- und Industriezulieferers zum ersten Geschäftsquartal habe er seine Jahresprognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) um 11 beziehungsweise 22 Prozent gesenkt, schrieb Akshat Kacker am Montag. Er verwies auf reduzierte organische Wachstumsannahmen sowie den zunehmenden Preisdruck in China. Dazu hätten die Margen in Nordamerika enttäuscht. Das Unternehmen sollte aber von Wachstumstreibern im Auto- und Industriebereich profitieren, sobald der Marktdruck nachlasse. Dank Kostensenkungen dürften auch die Margen 2026 die Talsohle erreichen./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stabilus
Zusammenfassung: Stabilus Overweight
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,62 €
|Abst. Kursziel*:
61,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
18,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,99%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stabilus SE
|14:16
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.22
|Stabilus Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.22
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.09.21
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA