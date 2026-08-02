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JP Morgan Chase & Co.

Stabilus SE Overweight

17:16 Uhr
Stabilus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Stabilus SE
14,90 EUR 0,62 EUR 4,34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Jose M Asumendi reduziert in einer am Montag vorliegenden Bewertung des drittes Geschäftsquartals seine Gewinn- und Umsatzprognosen für die 2026 und 2027 endenden Geschäftsjahre, bedingt durch das schleppende Marktumfeld in der Region Asien-Pazifik. Er sei aber überzeugt, dass der Gasdruckfeder-Spezialist sein Transformationsprogramm erfolgreich umsetze./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 15:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Overweight

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,02 €		 Abst. Kursziel*:
99,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
14,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
101,34%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

17:16 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 Stabilus Outperform Bernstein Research
30.07.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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