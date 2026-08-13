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Symbol SOTDF

AI Analyse

Barclays Capital

Ströer SECo Equal Weight

14:56 Uhr
Ströer SECo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
40,28 EUR 0,62 EUR 1,56%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für die Aktien des Werbevermarkters drehe sich momentan alles um die Übernahmefantasie, schrieb Julien Roch am Donnerstag./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Equal Weight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
40,74 €		 Abst. Kursziel*:
3,09%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
40,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,27%
Analyst Name:
Julien Roch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

14:56 Ströer Equal Weight Barclays Capital
13:36 Ströer Buy Deutsche Bank AG
13:31 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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