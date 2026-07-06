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Symbol SOTDF

Goldman Sachs Group Inc.

Ströer SECo Sell

12:56 Uhr
Ströer SECo Sell
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
33,48 EUR -1,22 EUR -3,52%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Tate liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose für das zweite Quartal 3 Prozent unter dem Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Werbekonzerns schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Sell

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
33,56 €		 Abst. Kursziel*:
4,29%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
33,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,54%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

12:56 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
21.05.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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