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Marktkap. 1,17 Mrd. EUR

KGV 16,23
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WKN A1K023

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ISIN DE000A1K0235

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Symbol SESMF

Deutsche Bank AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

10:26 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 62 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragslage dürfte stark geblieben sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,42 €		 Abst. Kursziel*:
23,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,75%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

10:26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
08.04.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
31.03.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS achieved all forecast figures in the 2025 financial year and hit a new sales record
EQS Group EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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