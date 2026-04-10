Deutsche Bank AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

10:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 62 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragslage dürfte stark geblieben sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE