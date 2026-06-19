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Symbol SESMF

DZ BANK

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen

11:51 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Suss Microtec nach ihrer Kursrally beim unveränderten fairen Wert von 80 Euro von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Laut Armin Kremser wurde Suss hauptsächlich von der Euphorie im Halbleitersektor getrieben. Operativ bleibe die Entwicklung vom anhaltenden KI-Investitionsboom geprägt, der dem Hightech-Unternehmen im zweiten Quartal einen leicht höheren Auftragseingang als im ersten Jahresviertel bescheren dürfte, schrieb er am Montag. Mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von erstmals 25 lägen die Aktien aber bereits "weit außerhalb der

historischen Bandbreite". Suss erreichten am Montag einen Rekord über 118 Euro und lagen dabei um fast die Hälfte über dem fairen Wert der DZ./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Verkaufen

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
54,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
111,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

11:51 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
19.06.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.06.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
18.05.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
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