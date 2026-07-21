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Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

13:11 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
88,50 EUR 0,92 EUR 1,05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev. Im Bereich Inhaltsstoffe dürfte sich das Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt haben ? angeführt von Givaudan./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
88,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
88,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:11 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
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18.06.26 Symrise Buy UBS AG
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EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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