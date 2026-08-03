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Symbol TMUS

Bernstein Research

T-Mobile US Market-Perform

16:01 Uhr
T-Mobile US Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. US-Telekom-Aktien steuerten am Mittwoch nach den Zahlen der Weltraum- und KI-Firma SpaceX auf einen schwachen Handelsstart zu, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aufmerksamkeit der Investoren liege dabei wohl auf den Äußerungen zu den Ambitionen von Starlink im Breitband- und Mobilfunkbereich./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:49 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 175,46		 Abst. Kursziel*:
25,39%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 171,59		 Abst. Kursziel aktuell:
28,21%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 238,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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