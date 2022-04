Aktie in diesem Artikel Tesla 987,00 EUR

8,58% Charts

News

Analysen

Tesla 987,00 EUR 8,58% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Diese seien überraschend gut ausgefallen, schrieb Analyst Brian Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da Unternehmenschef Elon Musk in der Telefonkonferenz eine rosige Zukunft gezeichnet habe, dürfte die Erholung des Aktienkurses wohl voranschreiten./bek/mis