JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach der Ankündigung des Börsengangs der Werkstoffsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,80 Euro belassen. Dies sei ein Meilenstein in dem strategischen Handlungsrahmen, mit dem der Industriekonzern und Stahlhersteller Werte für seine Aktionäre freisetzen will, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Essener kämen damit dem Ziel der Umwandlung des Konzerns hin zu einer Finanzholding näher./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 18:07 / BST

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Bildquellen: thyssenkrupp AG