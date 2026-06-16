thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 7,07 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach der Ankündigung des Börsengangs der Werkstoffsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,80 Euro belassen. Dies sei ein Meilenstein in dem strategischen Handlungsrahmen, mit dem der Industriekonzern und Stahlhersteller Werte für seine Aktionäre freisetzen will, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Essener kämen damit dem Ziel der Umwandlung des Konzerns hin zu einer Finanzholding näher./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 18:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
11,80 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,16 €
|Abst. Kursziel*:
5,73%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,55%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp AG
|08:01
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.