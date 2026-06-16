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thyssenkrupp Aktie

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11,18 EUR +0,01 EUR +0,09 %
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Marktkap. 7,07 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN wurde kopiert
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Symbol TYEKF

JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

08:01 Uhr
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
11,18 EUR 0,01 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach der Ankündigung des Börsengangs der Werkstoffsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,80 Euro belassen. Dies sei ein Meilenstein in dem strategischen Handlungsrahmen, mit dem der Industriekonzern und Stahlhersteller Werte für seine Aktionäre freisetzen will, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Essener kämen damit dem Ziel der Umwandlung des Konzerns hin zu einer Finanzholding näher./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 18:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
11,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,16 €		 Abst. Kursziel*:
5,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,55%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:01 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 thyssenkrupp Halten DZ BANK
13.05.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Nachrichten zu thyssenkrupp AG

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EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Thyssenkrupp to spin off materials trading business
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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