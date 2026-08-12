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AI Analyse

Bernstein Research

TUI Market-Perform

08:16 Uhr
TUI Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
7,25 EUR 0,01 EUR 0,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tui von 9,20 auf 8,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Krisen dauerten oft länger, schrieb Richard Clarke am Mittwoch mit Blick zurück auf etliche für die Reisebranche belastende globale Entwicklungen. Die Buchungen für die Wintersaison dürften später stattfinden, was den Druck auf die Preise erhöhe. So seien die Preise nach der europäischen Hitzewelle im Jahr 2018 gesunken. Hinzu kämen rückläufige Absicherungen des Reiseveranstalters gegen hohe Treibstoffkosten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 20:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,60 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,72 €		 Abst. Kursziel*:
11,34%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,65%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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