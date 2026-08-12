TUI Aktie
Marktkap. 3,74 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
AI Analyse
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tui von 9,20 auf 8,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Krisen dauerten oft länger, schrieb Richard Clarke am Mittwoch mit Blick zurück auf etliche für die Reisebranche belastende globale Entwicklungen. Die Buchungen für die Wintersaison dürften später stattfinden, was den Druck auf die Preise erhöhe. So seien die Preise nach der europäischen Hitzewelle im Jahr 2018 gesunken. Hinzu kämen rückläufige Absicherungen des Reiseveranstalters gegen hohe Treibstoffkosten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 20:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Market-Perform
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
8,60 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
7,72 €
|Abst. Kursziel*:
11,34%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
7,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,65%
|
Analyst Name:
Richard J. Clarke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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