Unilever Aktie
Marktkap. 105,43 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einer Konferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Management habe eine detailreiche Präsentation gehalten und Einblicke in den Wandel des Konsumgüterherstellers gegeben, schrieb Celine Pannuti am Dienstag. Der Ausblick auf 2026 sei bekräftigt worden./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
41,38 £
|Abst. Kursziel*:
37,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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