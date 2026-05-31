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Marktkap. 105,43 Mrd. EUR

KGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
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WKN A41NM1

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ISIN GB00BVZK7T90

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Symbol UNLYF

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

14:11 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einer Konferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Management habe eine detailreiche Präsentation gehalten und Einblicke in den Wandel des Konsumgüterherstellers gegeben, schrieb Celine Pannuti am Dienstag. Der Ausblick auf 2026 sei bekräftigt worden./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,38 £		 Abst. Kursziel*:
37,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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22.05.26 Unilever Outperform Bernstein Research
19.05.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
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06.05.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
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