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ISIN GB00BVZK7T90

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Symbol UNLYF

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

08:01 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den Halbjahreszahlen ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern. Am berichteten Gewinn je Aktie habe es für dieses Jahr nur begrenzte Anpassungen gegeben. Sie wird aber etwas anspruchsvoller für den diesjährigen Umsatz auf vergleichbarer Basis./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
49,98 £		 Abst. Kursziel*:
14,05%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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