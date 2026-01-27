United Parcel Service Aktie
Marktkap. 75,55 Mrd. EURKGV 18,65 Div. Rendite 5,17%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat UPS mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Ergebnis je Aktie sowie die Marge des Logistikkonzerns hätten positiv überrascht, schrieb Stephanie Moore am Dienstag in ihrer Reaktion auf die Quartalszahlen. Dagegen entspreche der Ausblick auf 2026, der höhere Erlöse, aber ein wenig schwächere Margen als vom Marktkonsens angenommen beinhalte, insgesamt den Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 115,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 107,20
|Abst. Kursziel*:
7,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 107,49
|Abst. Kursziel aktuell:
6,99%
|
Analyst Name:
Stephanie Moore
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 109,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|08:36
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
