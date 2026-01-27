DAX 24.914 +0,1%ESt50 6.006 +0,2%MSCI World 4.564 +0,1%Top 10 Crypto 11,53 +0,8%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.166 +0,0%Euro 1,1991 -0,4%Öl 67,55 -0,2%Gold 5.306 +2,4%
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Top News
Ripple bleibt privat: Milliardenbewertung und ehrgeizige Zukunftsstrategie - Was Analysten erwarten Ripple bleibt privat: Milliardenbewertung und ehrgeizige Zukunftsstrategie - Was Analysten erwarten
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
United Parcel Service Aktie

89,40 EUR +0,34 EUR +0,38 %
STU
107,49 USD +0,27 USD +0,25 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 75,55 Mrd. EUR

KGV 18,65 Div. Rendite 5,17%
WKN 929198

ISIN US9113121068

Symbol UPS

Jefferies & Company Inc.

United Parcel Service Buy

08:36 Uhr
United Parcel Service Buy
United Parcel Service Inc. (UPS)
89,40 EUR 0,34 EUR 0,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat UPS mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Ergebnis je Aktie sowie die Marge des Logistikkonzerns hätten positiv überrascht, schrieb Stephanie Moore am Dienstag in ihrer Reaktion auf die Quartalszahlen. Dagegen entspreche der Ausblick auf 2026, der höhere Erlöse, aber ein wenig schwächere Margen als vom Marktkonsens angenommen beinhalte, insgesamt den Erwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Buy

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 107,20		 Abst. Kursziel*:
7,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 107,49		 Abst. Kursziel aktuell:
6,99%
Analyst Name:
Stephanie Moore 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 109,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

08:36 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 United Parcel Service Buy UBS AG
28.10.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

