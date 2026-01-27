Jefferies & Company Inc.

United Parcel Service Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat UPS mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Ergebnis je Aktie sowie die Marge des Logistikkonzerns hätten positiv überrascht, schrieb Stephanie Moore am Dienstag in ihrer Reaktion auf die Quartalszahlen. Dagegen entspreche der Ausblick auf 2026, der höhere Erlöse, aber ein wenig schwächere Margen als vom Marktkonsens angenommen beinhalte, insgesamt den Erwartungen./rob/gl/ag

