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ISIN US9113121068

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Symbol UPS

JP Morgan Chase & Co.

United Parcel Service Neutral

08:01 Uhr
United Parcel Service Neutral
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 118 auf 115 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie habe am Berichtstag trotz solider Resultate und einer angehobenen Prognose Schwäche gezeigt, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies liege daran, dass die im Vorfeld bereits mit dem Aktienkurs gestiegenen Erwartungen nicht übertroffen worden seien. Er geht davon aus, dass das dritte Quartal für den Logistiker gemäßigter beginnt als vorher angenommen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 105,53		 Abst. Kursziel*:
8,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 106,20		 Abst. Kursziel aktuell:
8,29%
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 115,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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