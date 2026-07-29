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VINCI Aktie

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VINCI Aktien-Sparplan
123,95 EUR +3,85 EUR +3,21 %
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123,60 EUR +1,10 EUR +0,90 %
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Marktkap. 66,67 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN wurde kopiert
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WKN 867475

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ISIN FR0000125486

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Symbol VCISF

JP Morgan Chase & Co.

VINCI Neutral

08:01 Uhr
VINCI Neutral
Aktie in diesem Artikel
VINCI
123,95 EUR 3,85 EUR 3,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe ihre Schätzung um 4,7 Prozent übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass der Infrastrukturkonzern seine Prognose für das Verkehrsaufkommen senke, sei weitgehend erwartet worden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Neutral

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
122,20 €		 Abst. Kursziel*:
13,75%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
123,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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