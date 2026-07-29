VINCI Aktie
Marktkap. 66,67 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe ihre Schätzung um 4,7 Prozent übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass der Infrastrukturkonzern seine Prognose für das Verkehrsaufkommen senke, sei weitgehend erwartet worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Neutral
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
139,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
122,20 €
|Abst. Kursziel*:
13,75%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
123,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
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|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
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|VINCI Neutral
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|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|VINCI Neutral
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|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.