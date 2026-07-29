VINCI Aktie
Marktkap. 66,67 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der niedrigere Verkehr auf den Mautstraßen wegen der großen Hitze dürfte laut Unternehmensführung nur eine vorübergehende Belastung sein, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Neutral
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
139,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
122,80 €
|Abst. Kursziel*:
13,19%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
124,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|16:16
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:21
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16:16
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:21
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16:16
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|14:21
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.