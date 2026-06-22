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Symbol VLKPF

Bernstein Research

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

10:31 Uhr
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
75,06 EUR -2,16 EUR -2,80%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Autobranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Autobauer und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
77,98 €		 Abst. Kursziel*:
28,24%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
75,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,23%
Analyst Name:
Eunice Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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