Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 39,18 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Autobranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Autobauer und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
77,98 €
|Abst. Kursziel*:
28,24%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
75,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,23%
|
Analyst Name:
Eunice Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:31
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|25.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|10:31
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.