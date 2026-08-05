Vonovia Aktie
Marktkap. 19,02 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia von 30 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. "Ein neues Quartal, dieselbe Frustration", schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch wenn das Ziel für das organische Mietwachstum nur moderat gesenkt worden sei, es helfe der Anlagestory natürlich nicht. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr hänge zudem noch stärker von mehr Dynamik im Verkauf von Wohnungen und Einfamilienhäusern sowie dem Entwicklungsgeschäft im zweiten Halbjahr ab. Die Ziele blieben allerdings erreichbar./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,14 €
|Abst. Kursziel*:
34,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,78%
|
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|05.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
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|Vonovia Underweight
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|Vonovia Underweight
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|16.06.26
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