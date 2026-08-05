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Vonovia Aktie

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20,99 EUR -0,13 EUR -0,62 %
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Marktkap. 19,02 Mrd. EUR

KGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
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Jefferies & Company Inc.

Vonovia SE Buy

08:01 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
20,99 EUR -0,13 EUR -0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia von 30 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. "Ein neues Quartal, dieselbe Frustration", schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch wenn das Ziel für das organische Mietwachstum nur moderat gesenkt worden sei, es helfe der Anlagestory natürlich nicht. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr hänge zudem noch stärker von mehr Dynamik im Verkauf von Wohnungen und Einfamilienhäusern sowie dem Entwicklungsgeschäft im zweiten Halbjahr ab. Die Ziele blieben allerdings erreichbar./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,14 €		 Abst. Kursziel*:
34,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,78%
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

08:01 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
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