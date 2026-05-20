WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,8 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underweight" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücke die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens. Wacker Chemie gehört laut Udeshi zu den Unternehmen, bei denen er besonders deutlich vom Marktkonsens abweicht./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
97,00 €
|Abst. Kursziel*:
-38,14%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
96,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-37,57%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:31
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
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|07.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|08:31
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:31
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital