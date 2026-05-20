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Marktkap. 4,8 Mrd. EUR

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WKN WCH888

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ISIN DE000WCH8881

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Symbol WKCMF

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

08:31 Uhr
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
96,10 EUR -1,20 EUR -1,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Underweight" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücke die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens. Wacker Chemie gehört laut Udeshi zu den Unternehmen, bei denen er besonders deutlich vom Marktkonsens abweicht./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
97,00 €		 Abst. Kursziel*:
-38,14%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
96,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-37,57%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:31 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
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