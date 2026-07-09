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Bernstein Research

Zalando Market-Perform

13:56 Uhr
Zalando Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Zalando
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die größten europäischen Handelsmarken verlören an Relevanz und büßten Marktanteile an agilere Nischenanbieter ein, konstatierte William Woods am Donnerstag. Letztere nutzten die gesunkenen Markteintrittsbarrieren und profitierten von veränderten Verbraucherpräferenzen. Jene Faktoren, die das Wachstum der Megamarken einst befeuert hätten - Globalisierung und Digitalisierung - würden ihnen nun zum Verhängnis: Sie senkten Kosten, brächen traditionelle Vertriebs- und Marketingstrukturen auf, beschleunigten Produktzyklen und ließen Innovationen zur bloßen Massenware werden./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Market-Perform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
26,89 €		 Abst. Kursziel*:
-7,03%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
26,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,17%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

13:56 Zalando Market-Perform Bernstein Research
02.07.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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