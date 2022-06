LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zur Rose auf "Overweight" mit einem Kursziel von 178 Franken belassen. Der europäische Internetsektor habe in letzter Zeit unter der Kombination aus steigenden Kapitalkosten und operativem Gegenwind gelitten, was zu niedrigeren Gewinnaussichten und Kursverlusten geführt habe, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für Pharmawerte im Netz bleibt er jedoch wegen des hohen Wachstumspotenzials positiv gestimmt. Zur Rose werde hierbei federführend von der Online-Durchdringung des Arzneimittelmarktes und dem E-Rezept profitieren./tav/jha/