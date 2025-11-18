Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Dienstagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 357,80 EUR ab.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 357,80 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 356,00 EUR. Bei 357,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.004 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,29 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 21,24 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,89 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 362,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 54,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,17 Prozent gesteigert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.02.2027 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 28,00 EUR je Aktie.

