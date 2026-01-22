DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -2,9%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.185 +0,1%Euro1,1737 -0,2%Öl64,36 -0,1%Gold4.944 +0,2%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro

23.01.26 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
45,46 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis für 2025 lande wohl noch leicht unter dem unteren Ende der Zielspanne sowie den Markterwartungen, schrieb Geoff Haire am Freitag nach Eckdaten der Ludwigshafener. Der Barmittelzufluss dürfte allerdings klar besser gewesen sein als gedacht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
08:21BASF Equal WeightBarclays Capital
08:01BASF NeutralUBS AG
08:01BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026BASF OutperformBernstein Research
16.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026BASF OutperformBernstein Research
14.01.2026BASF OutperformBernstein Research
13.01.2026BASF OutperformBernstein Research
08.01.2026BASF BuyWarburg Research
17.12.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:21BASF Equal WeightBarclays Capital
08:01BASF NeutralUBS AG
16.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
12.01.2026BASF NeutralUBS AG
09.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:01BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

