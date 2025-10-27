Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Montagabend ins Plus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 266,57 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 20:08 Uhr 1,4 Prozent. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 267,05 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.486.301 Apple-Aktien.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 0,18 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 57,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 247,30 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Apple am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2025 7,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

