AppStore-Umsätze im Blick

Apple-Aktie unbeeindruckt: UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 280 Dollar

04.03.26 17:12 Uhr
Apple-Aktie an der NASDAQ wenig bewegt: UBS warnt vor anhaltender Wachstumsschwäche | finanzen.net

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
227,95 EUR 1,30 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Die Dynamik der AppStore-Umsätze habe sich im Februar nicht wirklich verbessert, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Es sei der sechste Monat in Folge mit lediglich einstelligem prozentualem Wachstum - eine zunehmend besorgniserregende Serie.

Die Apple-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise marginale 0,04 Prozent tiefer bei 263,65 US-Dollar.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com, joyfull / Shutterstock.com

