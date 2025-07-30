BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die BASF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 44,82 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die BASF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 44,82 EUR. Bei 44,95 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 44,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.005 BASF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 22,85 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 16,56 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,50 EUR je BASF-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 0,48 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: Gold und Silber sollten weiter steigen - Evotec und BASF interessant