Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 92,40 EUR.

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 92,40 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,04 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 94,00 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 100.637 Aktien.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 49,03 Prozent Luft nach oben. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 119,00 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

