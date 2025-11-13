Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 92,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 92,40 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,04 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 94,00 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 100.637 Aktien.
Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 49,03 Prozent Luft nach oben. Bei 87,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 119,00 EUR aus.
Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet
DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Beiersdorf
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen