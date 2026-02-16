NIO-Aktie profitiert: Tesla-Rivale schafft im vierten Quartal schwarze Zahlen
Der Tesla-Konkurrent NIO hat seine Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel und abgeschlossenen Geschäftsjahr präsentiert.
Werte in diesem Artikel
Der Elektroautobauer und Tesla-Konkurrent NIO hat im vierten Quartal 2025 schwarze Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 CNY, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Minus von 3,45 CNY je Anteilsschein angefallen war. Analysten hatten mit einem positiven EPS von 0,05 CNY gerechnet, somit schlug sich NIO genau innerhalb der Erwartungen.
Die Umsätze stiegen unterdessen von 19,7 Milliarden CNY auf 34,65 Milliarden CNY und lagen im vierten Quartal damit über den Analystenschätzungen von 33,25 Milliarden CNY.
Im Gesamtgeschäftsjahr verlor NIO 6,85 CNY je Aktie (Vorjahr: -11,03 CNY) und schnitt damit schlechter ab als erwartet (-6,74 CNY), während der Umsatz bei 87,49 Milliarden CNY lag nach 65,73 Milliarden CNY vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von 87,71 Milliarden CNY.
Die an der NYSE notierte NIO-Aktie zeigt sich vorbörslich zeitweise 6,28 Prozent höher bei 5,25 US-Dollar.
