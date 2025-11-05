DAX23.756 -0,8%Est505.608 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 -0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.557 +0,1%Euro1,1496 +0,1%Öl64,43 +0,1%Gold3.982 +1,3%
Novo Nordisk-Aktie schwach: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung - Umsatzprognose gesenkt

05.11.25 08:42 Uhr
Novo Nordisk-Aktie abgeschlagen: Schwache Umsatz- und Gewinnzahlen enttäuschen | finanzen.net

Zur Wochenmitte hat Novo Nordisk Anlegern Einblicke in die Bücher gewährt. So lief das vergangene Quartal für die dänische Pharma-Aktie.

Novo Nordisk
42,46 EUR 0,48 EUR 1,14%
Ein verschärfter Wettbewerb, Preisdruck und Nachahmerprodukte seiner Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy bremsen den Absatz von Novo Nordisk. Der dänische Pharmakonzern hat jeweils das obere Ende seiner Prognosespannen für operativen Gewinn und Umsatz gesenkt.

Novo Nordisk rechnet in diesem Jahr nun mit einem Wachstum des Betriebsergebnisses von 4 bis 7 Prozent bei konstanten Wechselkursen, nach zuvor 4 bis 10 Prozent. Das Umsatzwachstum wird nun bei 8 Prozent bis 11 Prozent erwartet, nach 8 Prozent bis 14 Prozent zuvor.

Sogenannte Compounding Pharmacies in den USA stellen kostengünstigere Versionen der Medikamente her. Diese Praxis ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food & Drug Administration) erlaubt, solange die Vorräte an authentischen Behandlungen knapp sind. Es wurde jedoch erwartet, dass der Vertrieb der billigeren Nachahmerversionen bis Ende Mai eingestellt wird, wenn die Medikamente von der Engpassliste gestrichen werden. "Novo Nordisk konzentriert sich auf die Verhinderung von ungesetzlichem und unsicherem Compounding; Marktforschungen von Novo Nordisk zeigen jedoch, dass das massenhafte Compounding weitergeht", hieß es in einer Erklärung.

Umsatzerwartungen verfehlt

Der Nettogewinn fiel im dritten Quartal um 27 Prozent auf 20 Milliarden dänische Kronen (rund 2,68 Milliarden Euro), während der Umsatz um 5,1 Prozent auf 74,98 Milliarden Kronen stieg. Eine Analystenprognose von Factset hatte den Nettogewinn bei 19,48 Milliarden Kronen und den Umsatz bei 76,53 Milliarden Kronen gesehen.

Das Ergebnis wurde durch einmalige Restrukturierungskosten in Höhe von 9 Milliarden Kronen belastet, nachdem das Unternehmen kürzlich Pläne zur Streichung von 9.000 Arbeitsplätzen oder 11 Prozent seiner Belegschaft angekündigt hatte.

Wie die Novo Nordisk-Aktie reagiert

Anleger blicken nun gespannt auf die Reaktion der Novo Nordisk-Aktie an ihrer Heimatbörse in Dänemark zur Wochenmitte. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gibt das Papier derweil zeitweise um 3,44 Prozent auf 40,60 Euro nach.

Redaktion finanzen.net

