DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 43,56 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:47 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 43,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,36 EUR. Mit einem Wert von 43,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 207.313 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 45,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,93 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,59 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,13 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,59 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 11.03.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025
DHL-Aktie in Grün: Bundesnetzagentur droht Deutscher Post mit Strafen bei anhaltend schlechtem Service
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen