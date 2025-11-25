DAX23.227 -0,1%Est505.532 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag auf rotem Terrain

25.11.25 12:05 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 43,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
43,58 EUR -0,20 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 43,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,36 EUR. Mit einem Wert von 43,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 207.313 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 45,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,93 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,59 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,13 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 11.03.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025

DHL-Aktie in Grün: Bundesnetzagentur droht Deutscher Post mit Strafen bei anhaltend schlechtem Service

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
20.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
14.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
14.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen