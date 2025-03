Asiens Märkte mehrheitlich im Minus -- Volkswagen-Gewinn bricht ein -- Oracle enttäuscht mit Zahlenvorlage -- VW, BASF, Tesla im Fokus

Zwar gewann der DAX zur Startglocke, konnte sein Kursplus jedoch nicht halten und fiel dann ins Minus. Er schloss 1,69 Prozent tiefer bei 22.620,95 Einheiten. Der TecDAX hat den ersten Handelstag der Woche im Plus begonnen, fiel anschließend aber ebenfalls in die Verlustzone. Er notierte letztlich 2,02 Prozent tiefer bei 3.718,42 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt machte am Montag erneut deutliche Verluste.

Europas Börsen zeigten sich schwächer.

Der EURO STOXX 50 notierte zur Eröffnung höher, drehte anschließend jedoch auf rotes Terrain und beendete den Handel 1,57 Prozent im Minus bei 5.382,51 Zählern.

Marktteilnehmer beobachteten am Montag eine schwache Sitzung an den europäischen Aktienmärkten. So blieben die US-Zölle und die darauf folgenden Gegenmaßnahmen ein zentrales Thema.

Positiv wurde hingegen der anhaltende Rückgang der Ölpreise bewertet, die sich nahe ihres Jahrestiefs bewegen. Auch die Erdgaspreise sind zuletzt aufgrund des milden Wetters deutlich gesunken und haben das Niveau von Ende September erreicht, was die Verbraucher finanziell entlastet.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken