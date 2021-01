Health Canada nimmt Tafasitamab-Antrag von MorphoSys und Incyte an. Alimentation Couche-Tard erwägt offenbar Übernahme von Carrefour. Zoom holt sich 1,75 Milliarden Dollar über Aktienplatzierung. Adler-Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung stattgegeben. Telefonica wird Funkmasten für mehrere Milliarden Euro los.

Der deutsche Aktienmarkt kam am Dienstag nicht vom Fleck. Der DAX läutete die Sitzung mit einem leichten Zuwachs ein und tendierte lange Zeit um seinen Vortagesschlusskurs. Letztlich ging er auch wenig bewegt mit minus 0,08 Prozent bei 13.925,06 Punkten in den Feierabend. Der TecDAX startete knapp im Plus und bewegte sich im Verlauf ebenfalls in einer engen Range um die Nulllinie. Er beendete den Handel mit einem marginalen Plus von 0,06 Prozent bei 3.276,10 Zählern. Nachdem es jüngst bei dem deutschen Börsenbarometer zu einem Rekord nach dem anderen kam, folgte laut Börsianern nun eine Konsolidierungsphase. Darüber hinaus schauten Marktteilnehmer weiter auf die hohen Corona-Infektionszahlen in Deutschland, aber auch Großbritannien und den USA. Auch die anlaufende Berichtssaison warf schon ihre Schatten voraus.





Die europäischen Börsen zeigten sich am Dienstag etwas schwächer. Der EuroSTOXX 50 verbuchte zum Handelsstart ein minimales Plus, rutschte dann jedoch ins Minus ab und beendete dies Sitzung schließlich 0,23 Prozent tiefer bei 3.612,13 Indexeinheiten. Viele verschiedene Unsicherheitsfaktoren wirkten weiter auf die Marktteilnehmer ein. So zeigen sich die Corona-Infektionszahlen insbesondere in Großbritannien und den USA weiter hoch. In den USA herrscht zudem ein Klima politischer Unruhe nach dem Sturm aufs Kapitol und dem drohenden Amtsenthebungsverfahren, das die Demokraten gegen Trump anstreben. Daneben richteten sich die Augen bereits auf die anstehende Quartalssaison.





Anleger am US-Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag fester. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung mit minus 0,27 Prozent bei 31.015,37 Punkten, konnte im Handelsverlauf aber ins Plus drehen und schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 31.068,69 Punkten. Der NASDAQ Composite startete dagegen bereits 0,2 Prozent fester bei 13.062,06 Zählern und schaffte es im Verlauf ebenfalls ins Plus - mit einem Aufschlag von 0,28 Prozent ging das Börsenbarometer bei 13.072,43 Zählern in den Feierabend. Anleger hofften darauf, dass der künftige US-Präsident Joe Biden am Donnerstag ein milliardenschweres Konjunkturprogramm vorstellen wird. Zudem erwarten sie, dass die US-Notenbank Fed ihre lockere Geldpolitik weiter beibehält, so Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda.