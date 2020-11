Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag vorsichtig.

Der DAX ging am Dienstag 0,06 Prozent leichter bei 13.130,54 Stellen in den Handel und pendelt auch im weiteren Verlauf um den Schlusskurs des Vortages. Der TecDAX zeigt sich kurz nach dem Ertönen der Startglocke ebenfalls wenig bewegt.

Nach der Meldung des Medizinunternehmens Moderna am Montag ist es am deutschen Aktienmarkt ruhiger geworden: Der Konzern informierte über positive Daten zum Corona-Impfstoff. Dennoch belasten nach wie vor hohe Neinfektionszahlen. So sei "auf alle nicht erforderlichen Kontakte zu verzichten", wie Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern erneut erklärte. Nächste Woche werden laut Dow Jones Newswires weitere Beschränkungen beschlossen, die zur Eindämmung des Virus beitragen sollen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken