Nachdem aus den USA und Asien positive Vorgaben kamen, wurde im frühen Handel auch der heimische Markt gestützt. Erneute Zinshoffnungen, ausgelöst durch den Fed-Präsidenten New Yorks, verliehen dem Markt Schwung. Allerdings hatte die New Yorker Fed im Nachgang die Aussagen ihres Präsidenten etwas entschärft, weswegen die Gewinne ab Mittag zu bröckeln begannen.

Nachdem am Morgen noch Zinssenkungsfantasien aus den USA für Auftrieb gesorgt hatten, wurde die Stimmung der Anleger zusehends pessimistischer. Grund hierfür war, dass die New Yorker Fed die Aussagen ihres Präsidenten relativiert hatte. Präsident Williams habe nicht andeuten wollen, dass die US-Notenbank diesen Monat eine große Zinssenkung vornehmen könnte, sagte ein Sprecher laut Dow Jones Newswires.

Neue Entwicklungen im Irankonflikt trieben die Ölpreise wieder nach oben. Die iranischen Revolutionsgarden haben einen britischen Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt. Der Tanker habe gegen "internationale maritime Regeln" verstoßen, hieß es auf der offiziellen Website der Revolutionsgarden. Am Donnerstag hatten die USA den Abschuss einer iranischen Drohne über der Straße von Hormus gemeldet. Teheran bestritt dies allerdings. Iran habe keine Drohne verloren, sagte Vize-Außenminister Abbas Araghschi. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI gewann im späten Geschäft 1,5 Prozent auf 56,13 Dollar. Brent stieg um 2,0 Prozent auf 63,19 Dollar.

Der kurze Traum einer großen Zinssenkung fand ein abruptes Ende. Kursierten am Donnerstag noch Spekulationen über einen Schritt nach unten um 50 statt nur 25 Basispunkte, wurden die Teilnehmer am Freitag ernüchtert. Ein Sprecher der Fed von New York wies die Interpretation zurück, sein Chef habe sich in einer Rede für einen solchen "großen" Zinsschritt Ende Juli starkgemacht.

An den Aktienmärkten in Fernost geht es zum Start in die Woche nach unten.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert derzeit (07:00 Uhr MESZ) 0,36 Prozent auf 21.390,11 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verzeichnet der Shanghai Composite einen Abschlag von 0,57 Prozent auf 2.907,44 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong 0,73 Prozent auf 28.555,51 Zähler nachgibt.

An den Märkten, auch in Asien, wird inzwischen ein großer Zinsschritt der US-Notenbank Fed eingepreist. Als weitere Belastungsfaktoren erweisen sich daneben der Handelsstreit zwischen den USA und China, in dem es keine Bewegung gibt und der Irankonflikt. "Wenn ich die Risiken am Markt quantifizieren müsste, dann würden 90 Prozent auf die Geldpolitik der Fed entfallen und 10 Prozent auf geopolitische Befürchtungen", sagt Stephen Innes von Vanguard Markets.

