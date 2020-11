Amtsinhaber Trump weicht seine Blockadehaltung auf und nun kann sich der neugewählte US-Präsident Joe Biden in sein neues Amt einarbeiten. Erfreut reagieren die Anleger auch auf Medienberichte, wonach die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen , die auch schon bereits mehr fiskalpolitische Krisenhilfen empfohlen hat, künftig das US-Finanzministerium führen soll.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag freundlich eröffnen.

Zudem macht US-präsident Trump nun wohl doch Platz für Joe Biden, so dass nach einer wochenlangen Hängepartie endlich die Regierungsübernahme in Washington beginnen kann.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der EuroSTOXX 50 0,9 Prozent im Plus bei 3.493 Punkten.

Die europäischen Börsen werden am Dienstag voraussichtlich fester starten.

BioNTech, Pfizer, AstraZeneca , Regeneron, CureVac : Die Liste der US-Unternehmen mit guten Nachrichten zur Entwicklung ihrer Impfstoff-Kandidaten ist mittlerweile ziemlich lang geworden. Diese verlieh auch den US-Börsen am Montag Rückenwind. "Es besteht eine wachsende Aussicht auf eine deutliche Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres", kommentierte Paul O'Connor von Janus Henderson Investors gegenüber Dow Jones Newswires. Ein großer Teil dieses "Impfstoff-Optimismus" sei jedoch bereits eingepreist.

Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Gewinn im weiteren Handelsverlauf aus und schloss 1,13 Prozent höher bei 29.593,11 Punkten. Dagegen reduzierte der NASDAQ Composite sein frühes Plus und verabschiedete sich letztlich nur 0,22 Prozent fester bei 11.880,63 Einheiten in den Feierabend.

An der Wall Street ging es am Montag aufwärts.

Die Märkte in Fernost schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen eein.

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei um 2,50 Prozent auf 26.165,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,30 Prozent auf 3.404,28 Zähler. In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,09 Prozent auf 26.509,73 Einheiten.

Rückenwind liefert dabei sowohl die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe sowie der Umstand, dass US-Präsident Donald Trump nun doch die Amtsgeschäfte an Joe Biden übergeben will. Auf die Stimmung in China drücken jedoch die steigenden Zahlen von Corona-Infektionen sowie die Sorge, dass die USA weitere Sanktionen gegen chinesische Unternehmen verhängen könnten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken