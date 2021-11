DAX erholt erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Großaktionär will DEUTZ-Vorstand Vertrauen entziehen -- Drägerwerk erwartet Sonderbelastung -- Aroundtown verdient weniger

Am Mittwoch stehen zahlreiche richtungsweisende Daten auf der Börsenagenda. Am Vormittag wird das ifo-Geschäftsklima veröffentlicht, am Nachmittag folgen dann Daten aus den USA, die Aufschluss über die Konjunkturentwicklung geben. Am Abend wird die US-Notenbank Federal Reserve ihr Protokoll der jüngsten Sitzung veröffentlichen - Das Protokoll dürfte gestiegene Unsicherheit bezüglich der Inflationsentwicklung zeigen, hieß es von Experten der Credit Suisse.

Die Schwäche der Wall Street im späten Geschäft wurde nachgeholt, so Marktteilnehmer. Am Montag wurde US-Notenbank-Chef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit nominiert. Diese Entscheidung wurde zwar im Handel begrüßt, zugleich bedeute dies jedoch auch, dass die Geldpolitik, wie unter Powell eingeleitet, demnächst gestrafft wird.

Der Dow Jones startete quasi unbewegt bei 35.619,92 Punkten in den Handel und pendelte lange Zeit um die Nulllinie. Im späteren Verlauf übernahmen die Bullen das Ruder, der US-Leitindex verabschiedete sich 0,54 Prozent höher bei 35.813,28 Indexpunkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete daneben 0,28 Prozent schwächer bei 15.809,50 Zählern und baute seine Verluste im Verlauf weiter aus. Mit einem Abschlag von 0,50 Prozent ging das Börsenbarometer bei 15.775,14 Zählern in den Feierabend.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen Börsen zur Wochenmitte.

In Japan geht es für den Leitindex Nikkei nach der Feiertagspause vom Dienstag gegen 07 Uhr MEZ deutlicher um 1,16 Prozent auf 29.294,19 Indexpunkte abwärts.

An der Börse in Shanghai sind unterdessen grüne Vorzeichen zu sehen: Der Shanghai Composite notiert 0,24 Prozent höher bei 3.597,63 Zählern. Auch in Hongkong sind die Anleger zuversicherlicher: Der Hang Seng gewinnt 0,41 Prozent auf 24.751,65 Punkte.

Dass mit der erneuten Nominierung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell eine raschere Straffung der Geldpolitik erfolgen könnte, wirkt sich weiter belastend an den Märkten in Fernost aus, was insbesondere mit Blick auf die Börse in Tokio deutlich wird, wo der Markt nach dem Feiertag vom Dienstag dort die Negativ-Entwicklung erst nachholt.

Positiv entwickeln sich am Mittwoch Ölaktien, was auf steigende Ölpreise zurückzuführen ist, nachdem die USA und andere Länder ihre strategischen Ölreserven angezapt hatten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken