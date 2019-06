Auch am Donnerstag ließen Anleger am deutschen Aktienmarkt Vorsicht walten. Der DAX eröffnete im Plus und präsentierte sich auch anschließend in der Gewinnzone. Nach einem Ausflug in die Verlustzone notierte er schließlich wieder im grünen Bereich und beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,21 Prozent bei 12.271,03 Punkten. Der Techwerteindex TecDAX startete höher und wies weiterhin grüne Vorzeichen aus. Er gewann bis Handelsende 0,69 Prozent auf 2.836,35 Einheiten. Diese Woche steht der G20-Gipfel in Japan im Fokus der Anleger. Das Treffen der Staatschefs dürfte insbesondere wegen des sino-amerikanischen Handelsstreits mit Argusaugen beobachtet werden. Einem Medienbericht zufolge haben sich die beiden Nationen auf einen vorläufigen Burgfrieden geeinigt. Inzwischen hat China allerdings seine Bedingungen für eine Lösung des Handelsstreits genannt, womit eine baldige Einigung nun doch wieder unwahrscheinlich wird. Dies dämpfte die Stimmung auf dem deutschen Börsenparkett etwas. Diese Woche steht der G20-Gipfel in Japan im Fokus der Anleger. Das Treffen der Staatschefs dürfte insbesondere wegen des sino-amerikanischen Handelsstreits mit Argusaugen beobachtet werden. Einem Medienbericht zufolge haben sich die beiden Nationen auf einen vorläufigen Burgfrieden geeinigt. Inzwischen hat China allerdings seine Bedingungen für eine Lösung des Handelsstreits genannt, womit eine baldige Einigung nun doch wieder unwahrscheinlich wird. Dies dämpfte die Stimmung auf dem deutschen Börsenparkett etwas. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Donnerstag zeigten sich die europäischen Börsen zurückhaltend. Der EuroSTOXX 50 eröffnete wenig verändert und verbuchte dann leichte Aufschläge. Bis Mittag hatte er seine Gewinne wieder abgegeben und war leicht ins Minus gedreht. Nachdem der Index am späten Nachmittag dann um die Nulllinie gependelt war, schloss er marginale 0,02 Prozent leichter bei 3.442,38 Punkten. Der G20-Gipfel, der am Freitag beginnt, steht im Fokus der Anleger. Im Handelszwist zwischen China und den USA schien es zunächst Fortschritte zu geben. Man habe sich wohl auf einen vorläufigen Waffenstillstand geeinigt, hieß es noch am Morgen. Doch nun hat China seine Forderungen genannt: Ein Ende des Huawei-Boykotts, niedrigere US-Forderungen für chinesische Importe und ein Zurückziehen der Strafzölle. "Die chinesischen Vorstellungen für die Handelsgespräche dämpfen die Stimmung", so ein Teilnehmer. Damit scheint eine Einigung nun wieder in weite Ferne gerückt zu sein. Das Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Xi wird daher mit Spannung erwartet.





Am Donnerstag stützen neue Hoffnungen im Handelsstreit nicht wirklich. Der Dow Jones eröffnete wenig verändert und bewegte sich auch anschließend in einer engen Range um den Vortagesschluss. Er schloss mit einem minimalen Abschlag von 0,04 Prozent bei 26.526,58 Punkten.Der NASDAQ Composite begann den Tag daneben mit einem Zuwachs und gewann auch anschließend hinzu. Er ging 0,73 Prozent fester bei 7.967,76 Zählern aus dem Handel. Nachdem am Morgen Spekulationen auf ein baldiges Ende des US-chinesischen Handelskrieges zunächst für gute Stimmung gesorgt hatten, hatte sich das Blatt im Anschluss wieder gewendet. Denn China nannte seine Bedingungen für ein Handelsabkommen: Die Aufhebung aller Strafzölle und der US-Blockade gegen Huawei. Das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping im Rahmen des G20-Gipfels am Wochenende wird daher nun mit Spannung erwartet. Analysten warnten, dass es die beiden Gesprächspartner womöglich gar nicht so eilig hätten, den Streit beizulegen. Beobachter hoffen jedoch, dass die Verhandlungen zumindest wieder aufgenommen werden - diese Hoffnung stützt die Märkte am Donnerstag. Der Dow Jones wurde unterdessen von der schwergewichteten Boeing-Aktie gebremst, nachdem neue Probleme bei der 737 Max bekannt wurden.