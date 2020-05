Vor dem Wochenende kommt es zu Gewinnmitnahmen. Die Wall Street konnte am Vortag ihre Gewinne bereits nicht in den Feierabend retten. Zuletzt dominierte bei Anlegern noch Optimismus, aufgrund der Lockerungen der Corona-Beschränkungen auf eine baldige konjunkturelle Erholung, doch der Konflikt zwischen den USA und China, der sich aufgrund der Hongkong-Krise wieder etwas verschärft, rückt inzwischen mehr in den Vordergrund und drückt auf die Stimmung.

Der DAX gab zum Handelsstart am Freitag 1,12 Prozent nach auf 11.649,37 Punkte und gibt auch anschließend weiter nach. Der TecDAX verbucht am Morgen ebenfalls Abgaben, nachdem er 0,65 Prozent tiefer bei 3.152,47 Zählern gestartet war.

Die Börsen in Europa präsentieren sich am Freitag schwächer.

Zunehmende Sorgen rund um die Situation zwischen den USA und China bzgl. der Hongkong-Thematik boten potenzielle Belastungsfaktoren. "Das ist nur eine weitere potenzielle Sorge neben der Coronavirus-Pandemie", meinte Marktstratege Brian O'Reilly vom Vermögensverwalter Mediolanum. "Ob wir tatsächlich in einen Handelskrieg 2.0 geraten - ich glaube, selbst in einer zweiten Trump-Amtszeit würden sie sich zurückhalten, diesen Weg einzuschlagen." Grundsätzlich haben Investoren aber die wirtschaftliche Erholung aus der Pandemie im Blick. Im späten Handel kam es zu einem Rücksetzer nachdem US-Präsident Donald Trump für den Freitag eine Pressekonferenz zu China ankündigte.

An der Wall Street notierten die Indizes am Donnerstag leichter.

Die asiatischen Aktienmärkten fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio stand der Nikkei zum Handelsende 0,18 Prozent tiefer bei 21.877,89 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite derweil 0,22 Prozent im Plus bei 2.852,35 Indexpunkten. In Hongkong verlor der Hang Seng letztlich 0,74 Prozent auf 22.961,47 Punkte.

Während zuletzt noch die Hoffnung auf eine baldige Erholung der Wirtschaft dank Lockerungen der Corona-Beschränkungen am Markt dominierte, rückt nun der Konflikt in Hongkong in den Vordergrund. Der chinesische Volkskongress hatte am Donnerstag das neue umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong gebilligt. In Tokio belasteten zudem schwache April-Daten zur Industrieproduktion.

