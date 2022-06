Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneins - Uniper kassiert Ergebnisprognose

Derweil verlangsamte sich der Preisauftrieb in Deutschland im Juni etwas. "Es ist eine kleine Erleichterung für die Verbraucher", gab dpa-AFX Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust, wieder. Allerdings dürfte es sich eher um eine Atempause handeln und nicht um einen Wendepunkt. Auch die EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnte davor, den unerwarteten Inflationsrückgang in Deutschland im Juni überzubewerten und riet stattdessen die Euroraum-Inflationsdaten am 1. Juli abzuwarten.

Am Markt dominierten erneut Rezessionssorgen. So wurde am Vortag bekannt, dass der Index für das US-Verbrauchervertrauen im Juni auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021 fiel. Daneben revidierte die Credit Suisse ihren Wachstumsausblick, der nun "an der Klippe zur Rezession" stehe, wie die Deutsche Presse-Agentur die Experten zitierte.

Die weiter hohe Inflation drückte zur Wochenmitte auf die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Am Vortag fiel der Index für das US-Verbrauchervertrauen im Juni auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021 und befeuerte die Rezessionssorgen weiter. Ein kleiner Hoffnungsschimmer aus Deutschland konnte die Märkte nur kurzzeitig etwas stützen: "Immerhin setzen die neuen Inflationsdaten ein Signal, dass der Höhepunkt überschritten sein könnte", so ein Händler laut Dow Jones Newswires mit Blick auf die Entwicklung der Verbraucherpreise in mehreren Bundesländern.

Die US-Börsen fanden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones startete etwas höher in den Handel und hielt sich auch anschließend in der Gewinnzone. Bis zum Handelsende konnte er um 0,27 Prozent auf 31.029,31 Punkte hinzugewinnen. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung dagegen schwächer und kam im Verlauf nicht recht vom Fleck. Er beendete die Sitzung kaum verändert bei 11,177.89 Zählern (-0,03%).

Am Vortag hatte das schwindende Verbrauchervertrauen wieder die Sorgen vor einer Rezession unter dem Einfluss steigender Leitzinsen genährt. Am Mittwoch wurde dann bekannt, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal annualisiert um 1,6 Prozent und damit etwas stärker als zuvor erwartet geschrumpft ist - die Zahlen zum privaten Konsum wurden deutlich nach unten revidiert. Und so herrschte am Markt weiter die Angst, dass das entschlossene Vorgehen gegen die hohe Inflation die konjunkturelle Entwicklung gefährdet. Auch zuversichtliche Aussagen des US-Notenbank-Chefs auf einem EZB-Forum konnten die Stimmung nicht wirklich heben. Jerome Powell verlautete, dass die US-Wirtschaft in einer starken Verfassung sei. So könne seiner Meinung nach die Inflation bekämpft werden und die Situation am Arbeitsmarkt zeitgleich solide bleiben.

"Die Zentralbanken bewegen sich auf einem sehr schmalen Grat und diktieren in gewissem Maße die Stimmung an den Märkten" erklärte Aktienstratege Emmanuel Cau von der britischen Bank Barclays laut der Deutschen Presse-Agentur. "Es scheint, als befände sich der Markt in einem Tauziehen zwischen der Hoffnung, dass wir uns dem Höhepunkt der Inflation und der Zinsen nähern, und der Herausforderung einer sich verlangsamenden Wirtschaft und einer möglichen Rezession."

