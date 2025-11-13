LANXESS Aktie News: LANXESS macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von LANXESS. Zuletzt konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 17,85 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 17,85 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die LANXESS-Aktie sogar auf 17,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 362.039 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 90,08 Prozent wieder erreichen. Am 12.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,49 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 7,62 Prozent sinken.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,094 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,44 EUR aus.

Am 06.11.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,34 Mrd. EUR.

Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 17.03.2027.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,420 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

