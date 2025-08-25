DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.264 ±-0,0%Nas21.463 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1650 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.386 +0,6%
Aktienentwicklung

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle verteuert sich am Dienstagnachmittag

26.08.25 16:10 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Oracle konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 235,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
202,55 EUR -0,50 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Bei 236,65 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 235,27 USD. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 117.333 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,77 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,57 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,54 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 205,00 USD.

Am 11.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oracle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,90 Mrd. USD im Vergleich zu 14,29 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Oracle-Bilanz für Q1 2026 wird am 15.09.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

In eigener Sache

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025Oracle BuyUBS AG
01.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
