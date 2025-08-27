DAX24.046 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.509 -0,1%Nas21.656 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,78 ±-0,0%Gold3.407 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
So entwickelt sich Oracle

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag im Plus

28.08.25 16:10 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 238,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
205,20 EUR 3,60 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 238,36 USD nach oben. Bei 240,03 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174.587 Oracle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 260,77 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,01 USD ab. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 100,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 205,00 USD.

Am 11.06.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 15,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 15.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2026 6,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025Oracle BuyUBS AG
01.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025Oracle BuyUBS AG
01.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.06.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen