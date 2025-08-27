Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag im Plus

So entwickelt sich Oracle

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 238,36 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 238,36 USD nach oben. Bei 240,03 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174.587 Oracle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 260,77 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,01 USD ab. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 100,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 205,00 USD.

Am 11.06.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 15,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 15.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2026 6,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen