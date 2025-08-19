Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Anleger reagieren nervös auf Einstellungsstopp und sinkende Umsätze
Die Novo Nordisk-Aktie gerät erneut ins Wanken: Der dänische Pharmakonzern verhängt einen weltweiten Einstellungsstopp.
Werte in diesem Artikel
• Novo Nordisk verhängt Einstellungsstopp weltweit
• Wettbewerb und Preisdruck belasten
• Novo Nordisk-Aktie im Abwärtstaumel
Die Aktie von Novo Nordisk befindet sich an der Heimatbörse in Dänemark seit Wochen im Korrekturmodus. Nachdem der Konzern im Juli seine Umsatz- und Gewinnprognose senken musste und der Börsenwert innerhalb weniger Tage massiv schrumpfte, sorgt jetzt ein weltweiter Einstellungsstopp für erneute Verunsicherung. Wie das Unternehmen mitteilte, werden derzeit in nicht geschäftskritischen Bereichen keine neuen Mitarbeiter eingestellt. Hintergrund ist der zunehmende Druck auf die Gewinnmargen, während Umsatzwachstum und Nachfrage bei dem einstigen Blockbuster-Medikament Wegovy stagnieren.
Novo Nordisk leidet unter Wettbewerbsdruck
Analysten verweisen darauf, dass insbesondere der US-Markt problematisch ist: Dort drängen Nachahmerpräparate in den Markt, die Apotheken wegen Lieferengpässen legal herstellen dürfen. Zugleich gewinnt der US-Konkurrent Eli Lilly mit seinem Präparat Zepbound Marktanteile. Der neue Novo Nordisk-CEO Mike Doustdar hatte bereits Anfang August angedeutet, dass auch Stellenstreichungen in Betracht gezogen werden könnten. In der Folge hat Novo bereits acht Forschungsprojekte eingestellt und sucht Kostensenkungen in nahezu allen Geschäftseinheiten.
Aktie weiter unter Druck
Während die Aktie nach der Gewinnwarnung bereits rund 30 Prozent verloren hat, bleibt der Trend schwach. Einige Anleger befürchten, dass der Einstellungsstopp nur der erste Schritt in einem breiteren Sparprogramm ist. Positive Impulse sehen Marktbeobachter erst dann, wenn entweder neue Wachstumsfelder klar kommuniziert werden oder der Preisdruck im US-Markt nachlässt.
So zeigt das Papier auch am heutigen Mittwoch Schwäche: Im bisherigen Tagestief ging es bis auf 342,85 Dänische Kronen runter. Später notiert es zeitweise noch 0,07 Prozent tiefer bei 347,80 Dänischen Kronen.
