DAX23.990 +0,7%Est505.820 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -4,0%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.949 -0,2%Euro1,1597 -0,1%Öl85,30 +1,2%Gold5.100 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX startet Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Lanxess wird Envalior-Anteile 2026 nicht an Advent los - Aktie fällt

06.03.26 10:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
14,81 EUR -1,02 EUR -6,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KÖLN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern LANXESS wird seine Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior nicht in diesem Jahr an den Joint-Venture-Partner Advent verkaufen. Der Finanzinvestor habe Lanxess diese Entscheidung mitgeteilt und sich dabei auf den vereinbarten Finanzierungsvorbehalt berufen, teilte der MDAX-Konzern bereits am Donnerstagabend mit. An der Börse kommt das nicht gut an.

Wer­bung

Für die Aktie ging es im frühen Handel am Freitag zuletzt um acht Prozent nach unten. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie fast 14 Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar die Hälfte.

Für Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan haben die Bilanzsorgen bei Lanxess damit Bestand. Sie seien schon länger das dominierende Thema der Aktienstory. Am Markt sei eine geringe Wahrscheinlichkeit für den Abschluss der Transaktion 2026 bereits eingepreist. Die Ankündigung dürfte daher keine große Überraschung sein.

Auch für Anil Shenoy von Barclays sei die Ankündigung weitgehend erwartet worden. Der Fokus dürfte sich nun auf die Verschuldung und das freie Barmittelprofil von Lanxess verlagern, so der Analyst.

Wer­bung

Christian Bell von der UBS befürchtet, dass Lanxess bei Rating-Agenturen den "Investment Grade"-Status verlieren könnte. Damit könnten die Finanzierungskosten für das recht hoch verschuldete Unternehmen dann steigen.

Die Kölner sehen sich auch ohne die Einnahmen aus dem Anteilsverkauf langfristig solide finanziert, die Rückzahlung der im Oktober fälligen Anleihe sei bereits gesichert, so das Unternehmen. Lanxess wollte dieses Jahr wie im vergangenen September angekündigt ursprünglich 1,2 Milliarden Euro durch den Verkauf seiner Anteile von rund 41 Prozent an Envalior einnehmen. Nun gälten die für 2027 und 2028 vereinbarten Ankaufsrechte, hieß es.

Im Jahr 2027 steht Advent ein Erwerbsrecht für die Anteile zum selben Kaufpreis wie im Jahr 2026 zu. Wird dieses nicht ausgeübt, lebt das Andienungsrecht von Lanxess zum 1. April 2028 nach dem gleichen Bewertungs- und Vollzugsmechanismus wieder auf. Im Jahr 2028 steht der Erwerb der Hälfte der von den Kölnern gehaltenen Beteiligung dann jedoch nicht mehr unter einem Finanzierungsvorbehalt oder anderen Bedingungen.

Wer­bung

Envalior, ein Spezialist für technische Hochleistungswerkstoffe, war im Frühjahr 2023 gegründet worden. Das Unternehmen entstand durch die Fusion des Bereichs Engineering Materials des niederländischen Konzerns Royal DSM und von Lanxess High Performance Materials.

Das Management von Lanxess hatte sich Anfang November in einem weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeld vorsichtiger für die Gewinnentwicklung 2025 gezeigt. Konzernchef Matthias Zachert rechnete für 2025 zuletzt mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) am unteren Ende der bisher avisierten Spanne von 520 bis 580 Millionen Euro.

Der Konzern wird am 19. März seine Geschäftszahlen für 2025 vorlegen./err/men/nas/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
05.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
04.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026LANXESS SellUBS AG
10.02.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.02.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.01.2026LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026LANXESS SellUBS AG
03.02.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026LANXESS SellUBS AG
16.01.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen