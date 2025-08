Siemens Energy Aktie News: Anleger setzen Siemens Energy am Nachmittag unter Druck

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,8 Prozent auf 96,04 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,8 Prozent im Minus bei 96,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.373.331 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Gewinne von 9,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 22,06 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 77,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je Siemens Energy-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,88 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 9,96 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,49 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

