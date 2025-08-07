DAX24.193 ±0,0%ESt505.354 +0,4%Top 10 Crypto15,82 ±0,0%Dow44.053 +0,2%Nas21.384 +0,7%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1663 ±-0,0%Öl66,70 +0,4%Gold3.392 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Palantir A2QA4J Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Anleger bleiben skeptisch: Annäherung zwischen Trump und Putin - DAX schließt etwas tiefer Anleger bleiben skeptisch: Annäherung zwischen Trump und Putin - DAX schließt etwas tiefer
Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Blick auf Aktienkurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag im Aufwind

08.08.25 16:09 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 96,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
96,34 EUR -0,04 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 96,76 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 97,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 478.466 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,36 Prozent. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,29 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,335 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 72,81 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
19.05.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen