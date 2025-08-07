Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 96,76 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 96,76 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 97,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 478.466 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,36 Prozent. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,29 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,335 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 72,81 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

