Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 96,76 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 96,76 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 97,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 478.466 Siemens Energy-Aktien.
Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,36 Prozent. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,29 Prozent.
Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,335 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 72,81 EUR angegeben.
Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie
Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte
Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.07.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|27.06.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|13.06.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|19.05.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen