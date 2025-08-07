DAX24.111 -0,3%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1646 -0,2%Öl66,52 +0,2%Gold3.398 ±0,0%
So entwickelt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag stabil

08.08.25 09:25 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag stabil

Die Aktie von Siemens Energy hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 96,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
96,38 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 96,22 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 96,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 95,36 EUR. Mit einem Wert von 96,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 79.398 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 8,23 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 22,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 76,16 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,335 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,81 EUR aus.

Am 06.08.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,75 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
