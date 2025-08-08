DAX24.107 -0,2%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,89 +3,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,67 +0,5%Gold3.362 -1,1%
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen letztlich in Grün -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne
Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial
Aktie im Blick

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

11.08.25 12:05 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 97,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
97,18 EUR 1,10 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 97,20 EUR zu. Bei 97,22 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,00 EUR. Bisher wurden heute 186.881 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 7,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,374 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,81 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von -0,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,51 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Nordex-Aktie mit Kursrally - höchster Stand seit Frühjahr 2021

Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie

Bildquellen: Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
19.05.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

