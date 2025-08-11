Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Kursplus

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 102,10 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 102,10 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 102,40 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 470.262 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,70 EUR am 07.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 76,79 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,375 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,81 EUR aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,51 EUR im Jahr 2025 aus.

